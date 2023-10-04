عبر فرض الإتاوات المالية على المزارعين والاستيلاء على الممتلكات.. فصائل الجيش الوطني تواصل انتهاكاتها بحق ابناء عفرين

محافظة حلب: فرض فصيل السلطان مراد إتاوة مالية قدرها 1500 دولار أمريكي على مواطن من أهالي قرية جالا التابعة لناحية راجو بريف عفرين لقاء تسليمه منزله المستولى عليه بقوة السلاح في مدينة عفرين، حيث أقدم عناصر الفصيل على سرقة محتويات المنزل قبل تسليم كما أصدر فصيل السلطان مراد قرار بفرض إتاوات مالية قدرها دولار أمريكي واحد على كل شجرة زيتون على المزارعين في مناطق سيطرته، لقاء السماح لهم بجني محصول الزيتون.

وبالمقابل فرض فصيلي فرقة الحمزة والعمشات إتاوات مالية على المزارعين في قرى ناحية معبطلي، لقاء السماح لهم بجني محصول الزيتون، حيث بلغ قيمة الاتاوة ليرتين تركيتين على كل شجرة يكلمها المزارعون، مهددين بالاستيلاء على كامل موسم الزيتون في حال تمنع المزراعين عن دفع الاتاوة.

وعلى صعيد متصل، باع عنصر من الغوطة الشرقية ينتمي إلى الجيش الوطني منزل في حي الأشرفية بمدينة عفرين لقاء مبلغ مالي قدره 850 دولار أمريكي وتعود ملكية المنزل إلى مواطن من أهالي ناحية راجو بريف عفرين، وباع عنصر آخر من فرقة السلطان مراد منزل في حي عفرين القديمة لقاء مبلغ مالي قدرها 1200 دولار أمريكي.

في حين يشترط عنصر من فرفة الحمزة على مواطن من أهالي معمل أوشاغي التابعة لناحية راجو دفع مبلغ مالي قدرها 2000 دولار أمريكي لقاء تسليمه منزله في حي عفرين القديمة، وفي ناحية معبطلي فرض فصيل العمشات إتاوة مالية قدرها 2000 دولار أمريكي على مواطن من أهالي معبطلي لقاء السماح له بالإقامة في منزله.