عبر معبر “كفرلوسين” الحدودي مع لواء اسكندرون.. رتل تركي يحوي دبابات ومدرعات يدخل منطقة “بوتين – أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول رتل تركي جديد نحو منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث دخل رتل يضم آليات محملة بدبابات ومدرعات وصهاريج وقود ومعدات لوجستية وعسكرية، عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمالي إدلب واتجهت نحو المواقع التركية في المنطقة.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 6400 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 9735 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.