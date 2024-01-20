عجز التعليم في مناطق “حكومة الإنقاذ” السورية

يتهم الكثير من المعلمين “حكومة الإنقاذ” ومديرية التربية بالوقوف خلف دمار العملية التعليمية واجهاض التقدم فيها من خلال تهميش المعلم وفرض قرارات غير مدروسة، والعمل على تخصيص التعليم.

وتشرف مديرية التربية التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” السورية على مايقارب 1700 مدرسة في ريفي إدلب وحلب والمخيمات، فيما يبلغ ملاك مديرية التربية 15 ألف مدرس ومدرسة، موزعين على 8 مجمعات تربوية، هي: إدلب، معرة مصرين، المخيمات، الدانا، الأتارب، حارم، أريحا، جسر الشغور.

ويبلغ عدد الطلاب ما يقارب 75 ألف طالب في المراحل (ابتدائي وإعدادي وثانوي)، يتلقون العلم في المدارس العامة.

وتدعم مشاريع التعليم في مناطق “حكومة الإنقاذ” منظمات، هي مناهل، سيريا ريليف، بنفسج، أورنج، وقف الإغاثة الإسلامية، أسرة دعم، الرحمة العالمية.

ويتفاوت راتب المعلم المدعوم بحسب الشهادة، حيث يتقاضى خريج المعهد 130 دولار أمريكي، ويتقاضى الجامعي 150 دولار، أما الخريج الجامعي “الوكيل” 140، و100 دولار للمعلمين أصحاب شهادات البكالوريا، في حين يتقاضى المدير 170 دولار أمريكي.

وتعمل مديرية التربية التابعة لـ”حكومة الإنقاذ”، على استغلال المنظمات التي تقدم دعما مثل (التدفئة والخيام التعليمية وألواح وطابعات وقرطاسية ) وأخذ 70 في المئة من مجموع مبلغ التعاون والنشاط التي من المفترض أنه رصيد للمدرسة.

(و.ع) وهو خريج معهد تربوي مكلف في إحدى مدارس إدلب يقول للمرصد السوري إنه يدرس في مدرسة مدعومة من منظمة مناهل ويتقاضى راتبا شهريا 130 دولار وهو راتب زهيد ولا يكفي عائلته المؤلفة من 7 أشخاص بينهم طفلين لأيام، حيث أن مصروف عائلته شهريا 350 دولار، ويضر للاستدانة بسبب عدم انتظام قبض الراتب، ويضيف بأنه لا يعمل عملا آخر، لكنه يتلقى مساعدة من أحد أقاربه المغتربين.

(م.بـ) خريج كلية تربية ويعمل بصفة وكيل في مدرسة الصفا في بلدة قاح بإدلب يقول للمرصد السوري، إن رواتب المعلمين لا تكاد تكفي إيجار المنزل للمعلم النازح، وتعتبر رواتب سخيفة قياسا برواتب العاملين في المنظمات المحلية والدولية.

ويتابع حديثه إن راتبه لا يسد احتياجاته ولكن تساعده زوجته في مصاريف العائلة التي عدد أفرادها 5 أشخاص.

(ع.ص) مهجر من ريف إدلب يعمل مدرس حلقة أولى في مدينة إدلب يقول للمرصد السوري، نحن كمعلمين نحاول رفع أنقاض العملية التعليمية الشبه منهارة بفعل قصف قوات النظام وعدم وجود دعم منتظم للمعلم والمدرسة وعدم وجود كتب يشكلون عثرات في طريق تقدم التعليم في ظل الأوضاع الصعبة التي نعيشها.

(أ.م) مدرس بمدرسة اللاذقاني في مدينة إدلب، يقول للمرصد السوري إن التعليم مهمش بشكل كبير والمنظمات تسعى لإفشاله بشكل ممنهج، ابتداء من صرف الرواتب وليس انتهاء بقرارت مديرية التربية في إدلب التي تعتبر المعلم عامل بأي لحظة يتم طرده دون مراعاة لمكانة المعلم في المجتمع، فضلا عن القرارات الفاشلة وتحكم أشخاص لا يفقهون شيء في التحكم بالملف التعليمي، مؤكدا أنه يعمل مدرسا منذ 10 أعوام ورواتب المعلمين من سيء إلى أسوأ.

ومع قلة الرواتب يعمل (أ.م) في محل لبيع المنظفات بعد الدوام بمبلغ 50 ليرة تركية يوميا، لتأمين “وجبة غذاء” حسب وصفه.

وتبلغ مصاريف عائلته المكونة من 8 أفراد 300 دولار أمريكي شهريا، في ظل موجة الغلاء الكبير في مدينة إدلب وعدم استقرار سعر الليرة التركية، ويعمل أطفاله بأعمال حرة لمساعدة والدهم وسد احتياجات الأسرة.

ويضيف قائلا “إن غالبية مدارس إدلب منقوصة التجهيزات وصعوبات التعليم جمّة من حيث عدم وجود مواد تدفئة وتعطل الأبواب والنوافذ، مما فتح الطريق أمام المدارس الخاصة التي أصبحت تنافس المدارس العامة التي باتت مقصدا لفئة كبيرة بينما كانت مخصصة لأبناء ذوي الدخل وأصحاب المناصب”.

وتعمل وزارة التربية التابعة لحكومة الإنقاذ على خصخصة التعليم من حيث ترخيص المدارس الخاصة، التي تتقاضى مبالغ كبيرة للموافقة على ترخيصها، كما أنها تولي اهتماما خاصا بها، فضلا عن ترشيح المديرية لبعض المعلمين للتدريس في بعض المدارس الخاصة عن طريق طرح أسمائهم للمدرسة وتزكيتهم من قبل أحد العاملين في المديرية.

وانتقل العشرات من المعلمين إلى مدارس دار الوحي والمدارس الخاصة التي تعطي الراتب شهريا دون أي انقطاع وتؤمن معظم احتياجات المدرسة من أقلام وأوراق وتدفئة ومعظم احتياجات المعلم.

المدارس الخاصة وتخصيص التعليم

تتزايد في مدينة إدلب وريفها أعداد المدارس الخاصة، نتيجة تدهور العملية التعليمية في المدارس العامة والتي تشرف عليها مديرية التربية، في حين قدمت مديرية التربية والقائمين عليها تسهيلات لانتشارها، نتيجة عدم قدرتهم على إدارة ملف التعليم وتأمين رواتب للمعلمين ويعد ملف إدارة التعليم هو الأسوأ مقارنة بباقي الملفات التي تديرها “حكومة الإنقاذ”.

ويتحدث المعلم (ح.م) بأن المدارس الخاصة لها العديد من الإيجابيات في الوقت الراهن، من حيث تشغيل المعلمين ودفع الرواتب بشكل شهري التي تتراوح بين 130- 300 دولار لمعلم الاختصاص(عربي ، انجليزي، رياضيات )، والراتب الشهري أكبر عائق أمام المعلم لراحته النفسية وإعطاء ما لديه من علم للطلاب.

(ح.ح) مديرة مدرسة خاصة في إدلب تقول للمرصد السوري، انتشار المدارس الخاصة له إيجابياته من حيث استقطاب الطلاب والمعلمين.

واستخدام الأساليب الحديثة بالتعليم لها نتائج جيدة جدا على التعليم في إدلب، وتم إضافة الحساب الذهني ومادة الروبوت وهي مادة تدريسية في التعليم في الدول المتقدمة، وهذه الأساليب لا تهتم بها المدارس العامة.

لكن لها أيضا هناك العديد من السلبيات منها تخصيص التعليم وعزوف معظم الكوادر التعليمية عن التعليم العام نتيجة عدم وجود دعم مالي منتظم وهذا الموضوع تتحمل تبعاته “حكومة الإنقاذ” وليس المدارس الخاصة.

وتتراوح أقساط المدارس الخاصة من 100 دولار إلى 275 لطلاب الروضة والمرحلة الابتدائية، ومن 300 – 500 دولار للمرحلة الإعدادية والثانوية حسب كل مدرسة في إدلب.

وهذا الأمر بات حملا كبيرا على الأهالي في ظل تناقص فرص العمل والوضع الاقتصادي السيء في إدلب.

ويتحدث (ع.خ) للمرصد السوري، أنه يعلم طفليه بالمرحلة الابتدائية في مدرسة خاصة بإدلب، يدفع 600 دولار أمريكي سنويا، ويضيف أنه كان كان يتقاضى راتبا جيدا من منظمة عمل معها وانتهى عقده، في حين أنه لن يستطيع إرسال طفليه إلى المدرسة الخاصة، ويحمل مديرية التربية مسؤولية تخصيص التعليم وانتشار المدارس الخاصة التي تدر عليهم أموالا طائلة وإهمال التعليم العام.

يتهم الكثير من المعلمين “حكومة الإنقاذ” ومديرية التربية بالوقوف خلف دمار العملية التعليمية واجهاض التقدم فيها من خلال تهميش المعلم وفرض قرارات جائرة في حين تتنصل “حكومة الإنقاذ” من مسؤولياتها و تتذرع بتوقف الدعم المقدم من المنظمات للمشاريع التعليمية وعدم قدرتها على تحمل أعباء التعليم في إدلب.

وفي آذار العام الفائت خرجت مظاهرات واحتجاجات للكوادر التعليمية في إدلب، تنديدا بقرار فصل المعلمين والمعلمات الأصلاء من المدارس.

كما صدر تعميم بفصل، المعلمين الذكور عن مدارس الإناث وبالعكس، وتسبب القرار بتوقيف مئات المعلمين الخريجين، وتغيير مدراء المدارس، حيث أصبحوا عاطلين عن العمل.