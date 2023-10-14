عدد الغارات الجوية الروسية يرتفع إلى 5 على أطراف مدينة إدلب.. وقصف مدفعي مصدره قوات النظام يستهدف محيط نقطة عسكرية تركية

عدد الغارات الجوية الروسية يرتفع إلى 5 على أطراف مدينة إدلب.. وقصف مدفعي مصدره قوات النظام يستهدف محيط نقطة عسكرية تركية

نفذ الطيران الحربي الروسي 3 غارات مزدوجة جوية جديدة استهدفت معمل الغزل الواقع في المنطقة الصناعية على طريق إدلب – سرمين شرقي إدلب، ليرتفع بذلك عدد الغارات الجوية على المكان إلى 5 حتى اللحظة.

وقصفت قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة محيط النقطة العسكرية التركية في قرية آفس بريف إدلب الشرقي، كما قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية محيط بلدة معارة النعسان شرقي إدلب.

وأصيب شابان قبل قليل بجراح طفيفة جراء تعرضهم لشظايا إثر تنفيذ الطيران الحربي الروسي قبل قليل لغارتين جويتين بصواريخ شديدة الانفجار استهدفتا معمل الغزل الواقع على طريق إدلب – سرمين عند أطراف مدينة إدلب الشرقية، حيث يتضمن المعمل مقرات عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام وفصائل أخرى وجرى إخلاء المعمل بشكل كامل قبل تنفيذ الغارات.