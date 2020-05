"عدسة المرصد": استياء شعبي في مدينة الحسكة جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالتزامن مع استمرار انهيار الليرة السورية

