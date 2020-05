"عدسة المرصد": "الإدارة الذاتية" ترفض شراء محصول الشعير واستياء المزارعين في ريف الحسكة الجنوبي

"عدسة المرصد": "الإدارة الذاتية" ترفض شراء محصول الشعير واستياء المزارعين في ريف الحسكة الجنوبي

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, May 12, 2020