"عدسة المرصد": الانتفاضة الشعبية ضد قوات النظام والميليشيات الإيرانية تتواصل في عدة مناطق من محافظة درعا

"عدسة المرصد": الانتفاضة الشعبية ضد قوات النظام والميليشيات الإيرانية تتواصل في عدة مناطق من محافظة درعا

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, May 14, 2020