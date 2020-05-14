“عدسة المرصد”: الانتفاضة الشعبية ضد قوات النظام والميليشيات الإيرانية تتواصل في عدة مناطق من محافظة درعا
"عدسة المرصد": الانتفاضة الشعبية ضد قوات النظام والميليشيات الإيرانية تتواصل في عدة مناطق من محافظة درعا
"عدسة المرصد": الانتفاضة الشعبية ضد قوات النظام والميليشيات الإيرانية تتواصل في عدة مناطق من محافظة درعا
Posted by المرصد السوري on Thursday, May 14, 2020
"عدسة المرصد": الانتفاضة الشعبية ضد قوات النظام والميليشيات الإيرانية تتواصل في عدة مناطق من محافظة درعا
Posted by المرصد السوري on Thursday, May 14, 2020
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