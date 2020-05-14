المرصد السوري لحقوق الانسان
المرصد السوري لحقوق الإنسان


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“عدسة المرصد”: الانتفاضة الشعبية ضد قوات النظام والميليشيات الإيرانية تتواصل في عدة مناطق من محافظة درعا

 

"عدسة المرصد": الانتفاضة الشعبية ضد قوات النظام والميليشيات الإيرانية تتواصل في عدة مناطق من محافظة درعا

"عدسة المرصد": الانتفاضة الشعبية ضد قوات النظام والميليشيات الإيرانية تتواصل في عدة مناطق من محافظة درعا

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, May 14, 2020

"عدسة المرصد": الانتفاضة الشعبية ضد قوات النظام والميليشيات الإيرانية تتواصل في عدة مناطق من محافظة درعا

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, May 14, 2020

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