عدسة المرصد السوري: أزمة محروقات خانقة في منبج شرقي حلب

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منذ مطلع شباط الجاري.. مقتل وإصابة 13 من قوات النظام في باديتي الرقة وحمص في عمليتين لـ “التنظيم”
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في اليوم التاسع لحملة “الإنسانية والأمن”.. القوى الأمنية التابعة لـ”قسد” تعثر على أسلحة وذخائر في أحد مخابئ “التنظيم” بمخيم الهول
في هجوم لـ”التنظيم” قتيلان وجريحان من الفرقة 25 في بادية حمص
الاعتقال التعسفي والمحاكمة بتهم مختلفة.. ضريبة التعبير عن الرأي عبر مواقع…
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لعدم تدوين أسمائهم.. أهالي بلدة الشعفة بريف دير الزور يطالبون مكتب المحروقات في…
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