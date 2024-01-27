عدسة المرصد السوري: أطراف مدينة إدلب شمال غربي سوريا

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حالة استياء لدى المرتزقة السوريين المتواجدين في ليبيا بعد تخفيض نسبة الرواتب وتوقف عمليات تبديل المجموعات
فصيل موال لأنقرة يختطف مواطنا في الريف الحلبي
عدسة المرصد السوري: انطلاق المرحلة الثالثة لعملية “الإنسانية والأمن” في…
الحالة الأولى خلال العام.. “الهيئة” تعذب وتنفذ عقوبة الإعدام بحق مواطن…
لإرسالهم للقتال إلى جانب الروس.. الفرقة 25 مهام خاصة تجري تدريبات عسكرية مكثفة…
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