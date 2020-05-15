عدسة المرصد السوري: اندلاع النيران ضمن أراضي زراعية بقرى خاضعة لسيطرة قسد وقوات النظام في ريف تل أبيض الغربي شمال الرقة، عقب استهدافها بالنيران من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها
عدسة المرصد السوري: اندلاع النيران ضمن أراضي زراعية بقرى خاضعة لسيطرة قسد والنظام في تل أبيض، عقب استهدافها من قبل القوات التركية والفصائل
عدسة المرصد السوري: اندلاع النيران ضمن أراضي زراعية بقرى خاضعة لسيطرة قسد وقوات النظام في ريف تل أبيض الغربي شمال الرقة، عقب استهدافها بالنيران من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها
Posted by المرصد السوري on Friday, May 15, 2020
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