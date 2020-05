عدسة المرصد السوري ترصد النيران المندلعة ضمن أراضي زراعية في كل من عين عيسى وأبو رأسين وتل تمر عقب إضرام النيران فيها من قبل الفصائل الموالية لأنقرة

عدسة المرصد السوري: النيران المندلعة ضمن أراضي زراعية – عين عيسى وأبو رأسين وتل تمر عقب إضرام النيران فيها من قبل الفصائل الموالية لأنقرة

