المرصد السوري لحقوق الانسان
المرصد السوري لحقوق الإنسان


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عدسة المرصد السوري ترصد النيران المندلعة ضمن أراضي زراعية في كل من عين عيسى وأبو رأسين وتل تمر عقب إضرام النيران فيها من قبل الفصائل الموالية لأنقرة

 

 

عدسة المرصد السوري: النيران المندلعة ضمن أراضي زراعية – عين عيسى وأبو رأسين وتل تمر عقب إضرام النيران فيها من قبل الفصائل الموالية لأنقرة

عدسة المرصد السوري ترصد النيران المندلعة ضمن أراضي زراعية في كل من عين عيسى وأبو رأسين وتل تمر عقب إضرام النيران فيها من قبل الفصائل الموالية لأنقرة

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, May 16, 2020

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