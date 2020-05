المرصد السوري

عدسة "المرصد السوري" ترصد حرائق ضخمة في قرية أم عشبة الواقعة ضمن نفوذ الفصائل الموالية لتركيا بالقرب من مناطق التماس مع "قسد" دون تحرك القوات التركية والفصائل الموالية لها

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, May 28, 2020