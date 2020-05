عدسة المرصد السوري ترصد دورية مشتركة بين "مجلس منبج العسكري" و"القوات الروسية" على طريق العريمة – منبج

