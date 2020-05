عدسة "المرصد السوري" ترصد نشوب حرائق في الأراضي الزراعية في قرية الصبحة بريف دير الزور

