عدسة" المرصد السوري" ترصد نشوب حرائق في المحاصيل الزراعية في ريف عين عيسى جراء القصف التركي

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, May 22, 2020