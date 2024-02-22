عدسة المرصد السوري: سد مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي

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تزامناً مع تحليق الطيران الحربي.. تدريبات عسكرية مشتركة للقوات الروسية و”الفرقة 25 مهام خاصة” في ريف حلب الشرقي
بعد اعتقال دام 5 أشهر بتهمة العمالة لـ”التحالف الدولي”.. هيئة تحرير الشام…
تزامناً مع تحليق الطيران الحربي.. تدريبات عسكرية مشتركة للقوات الروسية و”الفرقة…
مجددين مطالبتهم برحيل النظام وتنفيذ القرار 2254.. العشرات يشاركون بمظاهرة شعبية وسط…
المرصد السوري يوثق 16 حالة اعتقال وخطف ضمن منطقة “درع الفرات” منذ بداية…
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