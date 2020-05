عدسة المرصد السوري من شمال مدينة الحسكة: احتراق نحو ٢٠٠ دونم من أراضي زراعية بالقرب من بلدة صفيا

عدسة المرصد السوري من شمال مدينة الحسكة: احتراق نحو ٢٠٠ دونم من أراضي زراعية بالقرب من بلدة صفيا وفرق الإنقاذ والأهالي يتمكنون من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى مساحات واسعة

