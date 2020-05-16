عدسة المرصد السوري من شمال مدينة الحسكة: احتراق نحو ٢٠٠ دونم من أراضي زراعية بالقرب من بلدة صفيا وفرق الإنقاذ والأهالي يتمكنون من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى مساحات واسعة
عدسة المرصد السوري من شمال مدينة الحسكة: احتراق نحو ٢٠٠ دونم من أراضي زراعية بالقرب من بلدة صفيا
عدسة المرصد السوري من شمال مدينة الحسكة: احتراق نحو ٢٠٠ دونم من أراضي زراعية بالقرب من بلدة صفيا وفرق الإنقاذ والأهالي يتمكنون من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى مساحات واسعة
Posted by المرصد السوري on Saturday, May 16, 2020
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