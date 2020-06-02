المرصد السوري لحقوق الانسان


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“عدسة المرصد”: الفصائل الموالية لتركيا تضرم النيران في الأراضي الزراعية الممتد من قرية خربة شعير إلى قرية خربة جمو جنوب بلدة أبو راسين “زركان”

 

المرصد السوري

"عدسة المرصد": الفصائل الموالية لتركيا تضرم النيران في الأراضي الزراعية الممتد من قرية خربة شعير إلى قرية خربة جمو جنوب بلدة أبو راسين "زركان"

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, June 2, 2020

 

 

 

 

"عدسة المرصد": الفصائل الموالية لتركيا تضرم النيران في الأراضي الزراعية الممتد من قرية خربة شعير إلى قرية خربة جمو جنوب بلدة أبو راسين "زركان"

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, June 2, 2020

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