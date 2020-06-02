“عدسة المرصد”: الفصائل الموالية لتركيا تضرم النيران في الأراضي الزراعية الممتد من قرية خربة شعير إلى قرية خربة جمو جنوب بلدة أبو راسين “زركان”
"عدسة المرصد": الفصائل الموالية لتركيا تضرم النيران في الأراضي الزراعية الممتد من قرية خربة شعير إلى قرية خربة جمو جنوب بلدة أبو راسين "زركان"
Posted by المرصد السوري on Tuesday, June 2, 2020
"عدسة المرصد": الفصائل الموالية لتركيا تضرم النيران في الأراضي الزراعية الممتد من قرية خربة شعير إلى قرية خربة جمو جنوب بلدة أبو راسين "زركان"
Posted by المرصد السوري on Tuesday, June 2, 2020
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