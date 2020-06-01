المرصد السوري لحقوق الانسان


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“عدسة المرصد”: الفصائل الموالية لتركيا تتسبب في احتراق مئات الدونمات في قرى العزيزية والدودادية والجميلية والقاسمية في ريف تل تمر قرب خطوط التماس مع “قسد” 

 

"عدسة المرصد": الفصائل الموالية لتركيا تتسبب في احتراق مئات الدونمات في قرى العزيزية والدودادية والجميلية والقاسمية في ريف تل تمر قرب خطوط التماس مع "قسد"

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, June 1, 2020

 

 

 

 

"عدسة المرصد": الفصائل الموالية لتركيا تتسبب في احتراق مئات الدونمات في قرى العزيزية والدودادية والجميلية

"عدسة المرصد": الفصائل الموالية لتركيا تتسبب في احتراق مئات الدونمات في قرى العزيزية والدودادية والجميلية والقاسمية في ريف تل تمر قرب خطوط التماس مع "قسد"

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, June 1, 2020

 

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