“عدسة المرصد”: الفصائل الموالية لتركيا تتسبب في احتراق مئات الدونمات في قرى العزيزية والدودادية والجميلية والقاسمية في ريف تل تمر قرب خطوط التماس مع “قسد”
"عدسة المرصد": الفصائل الموالية لتركيا تتسبب في احتراق مئات الدونمات في قرى العزيزية والدودادية والجميلية والقاسمية في ريف تل تمر قرب خطوط التماس مع "قسد"
Posted by المرصد السوري on Monday, June 1, 2020
"عدسة المرصد": الفصائل الموالية لتركيا تتسبب في احتراق مئات الدونمات في قرى العزيزية والدودادية والجميلية
"عدسة المرصد": الفصائل الموالية لتركيا تتسبب في احتراق مئات الدونمات في قرى العزيزية والدودادية والجميلية والقاسمية في ريف تل تمر قرب خطوط التماس مع "قسد"
Posted by المرصد السوري on Monday, June 1, 2020
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