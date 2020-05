"عدسة المرصد": المدفعية التركية تقصف قريتين ضمن مناطق انتشار الوحدات الكردية شمال حلب

"عدسة المرصد": المدفعية التركية تقصف قريتين ضمن مناطق انتشار الوحدات الكردية شمال حلب

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, May 13, 2020