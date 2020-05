"عدسة المرصد" ترصد أجواء عيد الفطر السعيد في مناطق متعددة من مدينة الرقة

"عدسة المرصد" ترصد أجواء عيد الفطر السعيد في مناطق متعددة من مدينة الرقة

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, May 26, 2020