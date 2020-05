"عدسة المرصد": حرائق في الأراضي الزراعية ضمن مناطق نفوذ مجلس الباب العسكري بعد استهداف الفصائل الموالية لتركيا لها

