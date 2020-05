"عدسة المرصد": دخول 3 عربات روسية من معبر مدينة الطبقة في ريف الرقة نحو القواعد الروسية هناك

"عدسة المرصد": دخول 3 عربات روسية من معبر مدينة الطبقة في ريف الرقة نحو القواعد الروسية هناك

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, May 13, 2020