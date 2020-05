"عدسة المرصد": رتل شاحنات وعربات عسكرية للقوات الروسية يحمل مواد لوجستية يتجه عبر طريق تل السمن إلى ناحية "عين عيسى" شمال الرقة

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, May 15, 2020