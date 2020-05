"عدسة المرصد": عربات عسكرية تركية تدخل من معبر العدوانية باتجاه مدينة رأس العين "سري كانييه"

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, May 22, 2020