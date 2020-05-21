“عدسة المرصد”: قوى “الأسايش” والمرور والنجدة ينتشرون في شوارع وأسواق مدينة الدرباسية في ريف الحسكة
"عدسة المرصد": قوى "الأسايش" والمرور والنجدة ينتشرون في شوارع وأسواق مدينة الدرباسية في ريف الحسكة
"عدسة المرصد": قوى "الأسايش" والمرور والنجدة ينتشرون في شوارع وأسواق مدينة الدرباسية في ريف الحسكة
Posted by المرصد السوري on Thursday, May 21, 2020
"عدسة المرصد": قوى "الأسايش" والمرور والنجدة ينتشرون في شوارع وأسواق مدينة الدرباسية في ريف الحسكة
Posted by المرصد السوري on Thursday, May 21, 2020
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