"عدسة المرصد": قوى "الأسايش" والمرور والنجدة ينتشرون في شوارع وأسواق مدينة الدرباسية في ريف الحسكة

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, May 21, 2020