عدم استقرار الليرة التركية وفرض الإتاوات وارتفاع تكاليف النقل.. أسباب ارتفاع الأسعار في إدلب

تشهد أسواق محافظة إدلب ارتفاعا دائما في أسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات ولم تشفع لهم التعاملات بالليرة التركية التي انخفضت قيمتها أيضا، تزامنا مع تداولها في إدلب.

مصادر المرصد السوري أفادت، بأن التجار يتخذون من صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية شماعة لرفع الأسعار، حيث ارتفع سعر المواد الغذائية بالليرة التركية،

وسجل سعر كيلو السكر الواحد 4.5 ليرة تركية بعد أن كان بـ4 ليرات فقط.

وارتفعت أسعار الرز بنحو 15 دولارا أمريكيا للطن الواحد.

كما ارتفع طبق البيض لأكثر من 18 ليرة تركية، أي بنسبة أكثر من 50%.

وارتفعت أسعار الخضروات والفواكه القادمة من منطقة عفرين، بسبب الإتاوات على المعابر وارتفاع تكاليف النقل، حيث سجلت أسعار الخضروات والفواكه في منطقة إدلب: بندورة 1 ليرة تركي، الخيار 1.5، الباذنجان 2، اللوبياء4.5، البطاطا 1.5، ليمون 7.5، ربطة البقدونس 1 ليرة تركية.

وتختلف الأسعار بشكل يومي بحسب العرض والطلب، وسجل سعر كيلو التفاح 3 ليرة تركية والموز 8 ليرات والعنب البلدي 3.5 والجبس 1.10 والبطيخ 2 ليرة تركية.

ويعاني المواطنين من غلاء كبير في أسعار كافة البضائع، التي لا تتناسب مع دخلهم اليومي وما يملكونه من الأموال.