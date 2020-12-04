عراك مسلح بين مدنيين من أبناء حلب ودير الزور في مدينة عفرين شمالي غربي حلب

عراك مسلح بين مدنيين من أبناء حلب ودير الزور في مدينة عفرين شمالي غربي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عراك بالأسلحة الخفيفة، اندلع بين مجموعة مدنيين من أبناء محافظة حلب من جهة، ومدنيين من أبناء محافظة دير الزور من جهة أخرى، قرب دوار كاوا في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمالي غربي حلب.

وبحسب مصادر المرصد السوري، أسفرت الاشتباكات عن إصابة مدني بجروح، جرى نقله إلى مشفى عفرين.

وانفجرت عبوة ناسفة في سيارة من نوع “سانتفيه” في الشارع الرئيسي لبلدة جنديرس الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف عفرين شمال غربي حلب.

ووفقا لمعلومات المرصد السوري، فإن العبوة انفجرت بسيارة عنصر من الشرطة الموالية لتركيا، مما أدى لإصابته بجروح خطيرة، وبتر قده، بالإضاقة إلى إصابة 4 من أفراد عائلته.