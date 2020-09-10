عراك مسلّح بين “فرقة الحمزات” و”أحرار الشرقية” في تل حلف الواقعة بريف رأس العين (سري كانييه)

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عراك مسلّح اندلع بين مسلحين من “فرقة الحمزات” من جهة، ومسلحين آخرين من “أحرار الشرقية” من جهة أُخرى، بالإضافة إلى تدخل بعض الأهالي بالاشتباكات الحاصلة بين الطرفين، وذلك في بلدة تل حلف الواقعة بريف رأس العين (سري كانييه) ضمن مناطق “نبع السلام”، على خلفية الخلافات والانتهاكات المتوصلة في المنطقة.

ورصد المرصد السوري في 8 سبتمبر/أيلول، اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مجموعات من الفصائل الموالية لتركيا، في مركز بلدة رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف الحسكة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الاشتباكات نتيجة خلاف ما بين العناصر على تقاسم المسروقات، واتهامات متبادلة فيما بينهم على سرقة منازل المواطنين وتشليح الأهالي في المنطقة، وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة.