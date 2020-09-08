عربات أمريكية تتجول في مناطق بريف “تل تمر” وتعود إلى قاعدتها في “تل البيدر”

عربات أمريكية تتجول في مناطق بريف “تل تمر” وتعود إلى قاعدتها في “تل البيدر”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عربات أمريكية تجولت في مناطق ريف “تل تمر” شمالي الحسكة، في إطار تحركاتها الاعتيادية في المنطقة، ومن ثم عادت إلى قاعدتها في “تل البيدر”.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، دورية عسكرية سيرتها القوات الأمريكية في محيط مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

وكان المرصد السوري قدر رصد في الثاني من سبتمبر الجاري، دورية عسكرية سيرتها القوات الأمريكية مؤلفة من 4 مدرعات برفقة سيارة تابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” في محيط بلدة المالكية عند الحدود السورية – التركية شمال شرق الحسكة.