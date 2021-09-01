عشرات الأهالي يتظاهرون أمام القاعدة الروسية في عين عيسى احتجاجًا على الهجمات التركية على مناطق شمال شرق سوريا

عشرات الأهالي يتظاهرون أمام القاعدة الروسية في عين عيسى احتجاجًا على الهجمات التركية على مناطق شمال شرق سوريا

محافظة الرقة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، خروج العشرات من أهالي بلدة عين عيسى شمالي الرقة بمظاهرة أمام القاعدة الروسية في المنطقة، احتجاجًا على الصمت التركي حيال الهجمات التركية على مناطق شمال شرق سوريا.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار أمس الأول إلى تعرض دورية روسية أثناء مرورها من منطقة القحطانية بريف الحسكة الشمالي الشرقي، للرشق بالحجارة من قِبل الأهالي وذلك تنديدًا بالصمت الروسي حيال الهجمات التركية الأخيرة على مناطق شمال شرق سوريا.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد رصدوا يوم 29 آب/أغسطس المنصرم، قيام العشرات من الأهالي برشق عربات روسية بالحجارة أثناء مرورها على الطريق الدولي M4 من بلدة تل تمر بريف الحسكة، احتجاجًا على استمرار القوات التركية بقطع المياه عن مدينة الحسكة، والكهرباء والمياه عن منطقة تل تمر بريف الحسكة.