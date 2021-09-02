عشرات الضربات الجوية الروسية على البادية.. وارتفاع عدد الغارات إلى أكثر من 65 خلال الـ24 ساعة الفائتة

عشرات الضربات الجوية الروسية على البادية.. وارتفاع عدد الغارات إلى أكثر من 65 خلال الـ24 ساعة الفائتة

نفذت الطائرات الحربية الروسية أكثر من 35 غارة جوية على البادية السورية، في كل من بادية أثريا ومناطق على الحدود الإدارية ما بين دير الزور والرقة، تزامنًا مع تحليق 3 طائرات استطلاع عملاقة في أجواء البادية.

ويأتي ذلك، تزامنًا مع تحضيرات عسكرية لقوات النظام والمسلحين الموالين لها ولروسيا، لتنفيذ عمليات تمشيط جديدة للقوات البرية بحثًا عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وبذلك يرتفع عدد غارات الطائرات الروسية إلى أكثر من 65 خلال الـ24 ساعة الفائتة، حيث جرى استهداف مواقع التنظيم بأكثر من 25 غارة جوية، أمس الأربعاء، بعد تناوب نحو 7 مقاتلات روسية على استهداف مواقع يتحصن بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية عند مثلث حماة – حلب – الرقة.