عشرات المحتجين من أبناء السويداء ينددون بـ”التسوية” التي تجريها أجهزة النظام الأمنية

محافظة السويداء: تجمع العشرات من أبناء مدينة السويداء في محيط صالة السابع من نيسان، وسط المدينة استنكاراً ورفضا للتسوية التي تجريها أجهزة النظام الأمنية مرددين هتافات مناهضة للنظام ومنددة بتلك التسوية وتطالب بالحرية، الأمر الذي دفع بحراس مركز التسوية في المدينة لإطلاق النار في الهواء مما أدى لإصابة أحد المتظاهرين إصابة طفيفة نتيجة ارتداد رصاصة على جسده.

ويأتي ذلك في ظل التسلط والقمع والاستبداد الذي يمارس من قبل قوات النظام، وأفرع مخابراته على المواطنين والتجويع الذي استخدمه النظام ضد شعبه على مدى أعوام.

وأشار المرصد السوري أمس إلى أن محتجون من أبناء السويداء اقتحموا شعبة “حزب البعث” “الشعبة الشرقية” بمدينة السويداء رفضاً لمحاولات “الحزب” فرض نفسه، على خلفية حضور ممثليه في بعض مؤتمرات نقابية في المحافظة، ورددوا شعارات ضد النظام واصفينه بـ”الخائن”.