عشريني يفارق الحياة برصاص صديقه في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: عثر أهالي على جثة شاب عشريني مقتول بعيارات نارية في مناطق متفرقة من جسده، داخل إحدى الغرف مسبقة الصنع في قرية الطواطحة شرقي دير الزور ضمن مناطق سيطرة قوات النظام.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن صديقه فتح عليه النار من سلاح حربي كان بحوزته.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 46 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 47 شخص، هم: 3 أطفال، و8 مواطنات، و36 رجل وشاب، توزعوا على النحو التالي:

– 14 جريمة في درعا راح ضحيتها 9 رجال وطفلة و4 سيدات

– 5 جرائم في السويداء راح ضحيتها 3 رجال وطفل وسيدة

– 7 جرائم في ريف دمشق راح ضحيتها 5 رجال وطفل وسيدة

– 4 جرائم في حمص راح ضحيتها 4 رجال

– 3 جرائم في حماة راح ضحيتها 3 رجال

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان

– 5 جرائم في دير الزور راح ضحيتها 5 رجال

– 2 جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة ورجل

– 2 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها رجلان وسيدة

– 2 جريمة في طرطوس راح ضحيتها رجلان.