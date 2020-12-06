عصابات الخطف تنشط مجددا في السويداء.. المرصد السوري يسجل 8 حالات اختطاف واختفاء منذ مطلع الشهر الجاري

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عصابات الخطف عادت لتنشط مجددا في محافظة السويداء جنوبي سورية، وشهدت المحافظة 8 حالات خطف واختفاء لمواطنين في ظروف مختلفة، منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري، حيث فقدا شابين من أبناء قرية “مفعلة” في ظروف مجهولة حتى اللحظة، دون ورود أي معلومات عن مصيرهما، واختفى مواطن بعد خروجه من منزله في قرية “أم ضبيب” في ريف السويداء، دون ورود معلومات عن مصيره أيضا، وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن مواطن من قرية “الأصفر” الواقعة شمالي شرقي السويداء، اختفى أثناء توجهه إلى مدينة السويداء يوم الخميس المنصرم، ولايزال مصيره مجهولاً،

وعلم المرصد السوري، أن مسلحين مجهولين خطفوا مواطن من محافظة حلب، على طريق دمشق – السويداء الدولي، حيث اعترض المسلحون طريقه عندما كان قادماً لمحاقظة السويداء بحكم عمله كموظف في إحدى الشركات بالمحافظة، وخطفوه، ثم تواصلوا مع ذويه وطلبوا فدية مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحه، في حين هاجمت مجموعة مسلحة سوق الغنم قرب مدينة السويداء، يوم السبت المنصرم، وأقدمت على خطف 3 مواطنين من أبناء قرية بريكة، ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى اللحظة.

ونشر المرصد السوري في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، بأن مسلحين مجهولين هاجموا مجموعة أشخاص أثناء قيامهم بالصيد في قرية الثعلة الواقعة في الريف الغربي لمحافظة السويداء جنوبي سورية.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن المسلحين عمدوا إلى إطلاق النار على الصيادين أثناء اختطافهم، ليتمكنوا من اختطاف أربعة منهم وإصابة الشخص الخامس الذي كان برفقتهم، وجرى نقله إلى مشفى السويداء الوطني، ولا يزال مصير البقية مجهولاً بعد اقتيادهم إلى جهة مجهولة من قِبل الخاطفين.