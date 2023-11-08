عصابة تابعة لـلمدعو “شجاع العلي” تختطف شاباً على الحدود السورية- اللبنانية وذويه يطلقون نداء استغاثة

محافظة حمص: اختطفت مجموعة مسلحة تابعة لـ “شجاع العلي”، أحد أبرز الأشخاص المقربين لشعبة المخابرات العسكرية وحزب الله، شابا من أهالي حي غويران في الحسكة، أثناء اجتيازه الحدود السورية اللبنانية، عبر طرق التهريب، وتواصل أفراد المجموعة مع ذويه، حيث طالبوا بفدية مالية قدرها 5000 دولار أمريكي لقاء الإفراج عنه.

ووجه ذويه نداءات لتقديم يد العون لهم في سبيل تأمين المبلغ، هذا لايزال مصيره مجهولاً حتى اللحظة.

وتمتهن عصابة “شجاع العلي” عمليات خطف على الحدود السورية اللبنانية، بغية الحصول على فدى مالية كبيرة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 5 تشرين الثاني الجاري، إقدام عصابة خطف على اختطاف شاب ينحدر من بلدة كفر شمس بريف درعا الشمالي، وذلك أثناء محاولته العبور نحو الأراضي اللبنانية الشهر الفائت، في منطقة وادي خالد بريف حمص، حيث تواصلت العصابة مع ذوي الشاب عبر تطبيق “واتس آب” مطالبة بفدية مالية قدرها 5 آلاف دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحه، وأرسلت لذويه مقاطع فيديو تظهر تعرضه للضرب بهدف الضغط عليهم لدفع الفدية.