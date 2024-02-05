عصابة تعترض طريق شاب وتسرق سيارته وما بحوزته في ريف درعا

محافظة درعا: أصيب شاب في العقد الثالث من العمر بجروح في قدمه، بعد أن اعترضت طريقه عصابة، حيث سرقوا سيارته وهاتفه النقال، قرب قرية خربة غزالة شمال شرق درعا، ووفقاً للمعلومات فإن الشاب يعمل في تجارة العقارات، ونقل إلى المشفى لتلقي العلاج.

وأشار المرصد السوري قبل قليل إلى أن مسلحين اختطفوا شخصاً مسناً من آل “عبد الباقي” ينحدر من مدينة السويداء، بعد اعتراض طريقه في بلدة بصر الحرير شرق درعا.

وتواصل الخاطفون وهم من ” آل الحريري” مع نجل المختطف مطالبين بإعادة جثمان شقيقهم الذي فقد في مدينة السويداء منذ عام 2021 في ظروف غامضة.

وفي سياق لك، رد أهالي من مدينة السويداء على عملية الخطف بخطف ثلاثة أشخاص من محافظة درعا بينهم شخص من عائلة ” آل الحريري” ، كما نصبوا نقاط تفتيش مؤقتة على بعض الطرق بين المحافظتين.