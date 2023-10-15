عصابة شجاع العلي “المقرب من حزب الله والمدعوم من شعبة المخابرات العسكرية” تختطف سيدة في ريف حمص

عصابة شجاع العلي “المقرب من حزب الله والمدعوم من شعبة المخابرات العسكرية” تختطف سيدة في ريف حمص

محافظة حمص: اختطفت عصابة “شجاع العلي” بريف حمص الغربي، سيدة من أهالي ريف مدينة تلبيسة شمالي حمص، مساء الجمعة، أثناء محاولتها الوصول إلى لبنان.

وهدد أبناء مدينة تلبيسة بالعمل على استهداف جميع السيارات العاملة على خط لبنان- سوريا، التي تعمل على نقل الأشخاص بطريقة غير شرعية نحو الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع ضباط أفرع المخابرات التابعة للنظام، في حال لم يتم العمل على إطلاق سراح السيدة المختطفة.

وبحسب ما أفادت مصادر محلية من أبناء مدينة تلبيسة فإن وفد من وجهاء المدينة توجهوا إلى مقر فرع الأمن العسكري الذي يترأسه العميد “محمد سليمان قنا” لاستلام السيدة المختطفة، لضلوع رؤساء الأفرع الأمنية بالمشاركة بعملية الخطف والتستر على متزعمي العصابات.

ويعمل المدعو “شجاع العلي” تحت عباءة فرع الأمن العسكري وهو أحد المقربين لـ”حزب الله” اللبناني.

ويعتبر ريف حمص الغربي أحد أكثر المناطق التي تشهد انتهاكات بحقوق الإنسان والمتمثلة بارتفاع عدد حالات الخطف بقصد طلب الفدية المالية من قبل ذوي المخطوفين والذين يضطرون للرضوخ لمطالب العصابات نظراً لغياب أي جهة أمينة قد يلجؤون اليها في حال تعرضهم للابتزاز المالي.