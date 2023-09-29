عصابة تختطف شاب وتسرق سيارته في ريف درعا الغربي

محافظة درعا: اختطف أفراد عصابة، منذ أيام، شاب ينحدر من بلدة عتمان بريف درعا الشمالي، كما سرقوا سيارته التي كان يستقلها، بالقرب من بلدة جلين غرب درعا، ولا يزال مصيره مجهولا حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري، اليوم، إلى أن مجموعة مسلحة مجهولة أقدمت على اختطاف مواطن يبلغ من العمر 50 عاماً من أبناء قرية ريمة حازم بريف السويداء، حيث أقدم المسلحون على اقتحام منزله وضربه وتكبيل يديه ورميه داخل إحدى السيارات ثم انطلقوا به باتجاه جهة مجهولة، وتواصل الخاطفون مع ذويه مطالبين بفدية مالية كبيرة لقاء الإفراج عنه وتهديد ذويه بقتله في حال عدم دفع الفدية المالية المطلوبة.