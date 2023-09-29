عصابة تقتل مواطنا على طريق إدلب- بنش ضمن مناطق هيئة تحرير الشام

محافظة إدلب: فارق يافع 17 عام حياته اليوم، جراء تعرضه لطلق ناري، من عصابة سرقة، أثناء تواجده في عمله كحارس مزرعة، على طريق إدلب- بنش، دون معرفة الجهة الفاعلة.

وتندرج هذه الحوادث ضمن الفوضى والانفلات الأمني في المناطق الخاضعة لنفوذ هيئة “تحرير الشام”.

وبذلك، يكون المرصد السوري قد رصد ووثق منذ مطلع العام 2023، 43 حادثة تندرج تحت الفلتان الأمني ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل في إدلب والأرياف المحيطة بها، أسفرت تلك الاستهدافات والحوادث عن سقوط 46 قتيلا، هم: 31 من المدنيين بينهم 4 سيدات و3 أطفال، و6 من هيئة تحرير الشام، و8 مجهولي الهوية و1 مهاجر من أصول أوزبكية.