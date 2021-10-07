عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي يدينان إعادة التطبيع مع النظام السوري

عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي يدينان إعادة التطبيع مع النظام السوري

أدان عضوان بارزان في مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، الدول التي عاودت العلاقات مع النظام السوري، واعتبرا قرار التطبيع قراراً “خاطئاً” ومخيباً للآمال.

أكد العضوان في لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، “جيم ريش”، و”مايكل ماكول”، رفضهما تطبيع العلاقات مع نظام الأسد.

وقال العضوان في بيان مشترك: “لقد تسبب بشار الأسد في معاناة هائلة للشعب السوري، حيث ذبح مئات الآلاف من السوريين وارتكب جرائم ضد الإنسانية بمساعدة روسيا وإيران”.

وأشار البيان، إلى أن “المجتمع الدولي قد قاطع نظام الأسد بسبب هذه الفظائع، بالإضافة إلى ذلك، أقرّ الكونغرس قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لمعاقبة أولئك الذين دعموا حملة القتل التي شنّها الأسد”.

واعتبر العضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، أنه “من المخيب للآمال أن يفقد بعض شركاء الولايات المتحدة، بمن فيهم أعضاء في جامعة الدول العربية، عزمهم على معاقبة الأسد من خلال السعي إلى تطبيع العلاقات، عبر صفقات الطاقة، التي قد تتضمن مدفوعات لنظام الأسد”.

وأردف البيان، أنّ “الصراع في سوريا أدّى إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وأن تطبيع العلاقات الآن لن يؤدي إلى استمرار زعزعة الاستقرار في المنطقة”.

وأكد البيان، أن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بالعمل مع المجتمع الدولي حتى يحصل الشعب السوري على العدالة المناسبة.

وسبق أن صرّحت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأيام الماضية، أن “واشنطن” لا ترغب بالتطبيع أو رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، ولا تشجع الآخرين على القيام بذلك.

ونقلت وكالة “رويترز”، عن متحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، رداً على سؤال حول إذا ما كانت بلاده تدعم التقارب بين الحكومة الأردنية والنظام السوري، أن “واشنطن ليس لديها أي خطط لترقية العلاقات الدبلوماسية مع الأسد، ولا تشجع أي أحد على القيام بذلك”.

المصدر: ليفانت

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