المرصد السوري لحقوق الانسان


عضو المفوضية الأمريكية للحريات الدينية تنتقد زيارة “الحريري” لأربيل

انتقدت نادين ماينزا عضو المفوضية الأمريكية للحريات الدينية، زيارة “نصر الحريري” رئيس ما يسمى “الائتلاف الوطني” السوري المدعوم تركياً، لأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وقالت ماينزا في تغريدة على حسابها الموثق في موقع “تويتر”: “مع زيارة الحريري لحكومة إقليم كردستان، يتوجب علينا تذكير المنظمات الدولية بأنّه دافع عن جرائم دينية مروّعة ارتكتب في مدينة عفرين”، الكردية السورية التي تحتلها أنقرة منذ نحو 3 سنوات.

وأرفقت عضو المفوضية الأمريكية للحريات الدينية تغريدتها بصورة تجمع “الحريري” بالإرهابي “أبو حاتم شقرا”. وقالت إن “هذه الصورة تجمع الحريري بأبو شقرا الذي كان حاضراً حين تمّ إعدام هفرين خلف في اكتوبر 2019”.

وهفرين خلف هي سياسية كردية سورية أُعدِمت ميدانياً يوم 12 اكتوبر 2019 على يد مسلّحين سوريين مدعومين من أنقرة في غضونِ آخر هجومٍ تركي واسع النطاق على “قوات سوريا الديمقراطية”.

 

 

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