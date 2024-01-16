عضو باللجنة الدستورية: لن نسمح بنسف العملية السياسية في سورية

لا يزال أمل إنجاح اللجنة الدستورية قائما برغم كل العراقيل والصعوبات التي مرت بها منذ بعثها لمهمة كتابة دستور جديد يحمل البلاد إلى مرحلة آخرة بعد عقود من الديكتاتورية وسنوات من الكفاح والنضال لانجاح الثورة.

ومرت اللجنة الدستورية بعوائق سيما مع استمرار وفد النظام بعرقلة الجهود بين وفد المعارضة والجهات الأممية وانتهاج سياسة المماطلة واللعب على وتر الوقت لعدم إنجاح العملية السياسية.

وبرغم ذلك يتمسك السوريون بمختلف القرارات الأممية من ضمنها اللجنة الدستورية وينتظر هؤلاء تنفيذ القرار2254الذي يعتبر الأمل نحو دولة العدالة والتداول السلمي الديمقراطي على السلطة المنهوبة منذ عقود.

وقال عضو اللجنة الدستورية، حسن الحريري، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن العملية السياسية ستظل مستمرة ولن تتوقف ولن يتم نسفها لاعتبارها نابعة من القرار الدولي ومجلس الأمن، مؤكدا أن سياسة التعطيل التي قام بها النظام هي وراء عدم استكمال كتابة الدستور ، حيث يحاول تعطيل ونسف القرار الدولي.

وأفاد الحريري بأن النظام حاول جاهدا واستخدم كل إمكانياته مستندا على الدول الداعمة له لعدم تحضير مسودة الدستور التي ستتضمن أبواب كثيرة خاصة بالحقوق والحريات وفصل السلطات وسيادة القانون.

ولفت إلى أن الدستور الجديد هو دستور الثورة والثوار الذي سيحفظ كل الهويات في سورية.

واعتبر أن النظام هو المسؤول الأول عن تعطيل أعمال اللجنة الدستورية وقد صرح بذلك علنا أنه لن يحضر الجولة إلا بعد تأمين الشروط الروسية غير المنطقية علنا، وأن الحل السياسي يجب أن يكون سوري-سوري، وفق قوله.

والجدير بذكره أن حديث عن عقد اللجنة الدستورية قبل نهاية العلم الماضي في عمان لم تتحقق وسط اتهامات من الجانبين “معارضة ونظام” لبعضهما.