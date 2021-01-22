قيادي بحزب الرئيس التركي: الرئيس الامريكي بايدن أصله كردي

زعم عضو حزب العدالة والتنمية التركي، والنائب السابق، أورهان ميرأوغلو، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ينحدر من أصول كردية، وهو ما يفسر سبب عدائه للنظام التركي.

وقال ميرأوغلو في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “أخبرني صديق كردي تحدثت إليه مؤخرا، أن اسم بايدن الحقيقي هو جيموي بهاء الدين أغا، وأصله من قبيلة بيروكي الكردية، وعلى الرغم من صعوبة تصديق الأمر، لكن أصبح من السهل توقع مواقفه تجاهنا”.

وتنتظر حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياسات الرئيس الأمريكي الجديد، تجاه تركيا، وسط توقعات باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه نظام أردوغان، بسبب صفقة الأسلحة الروسية S-400، التي رفضتها أمريكا وأصرت تركيا على امتلاكها، وبسبب الدعم الأمريكي للأكراد في حربهم ضد القوات التركية على الحدود السورية التركية.

المصدر: جريدة الدستور المصرية