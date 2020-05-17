عقب أيام قليلة من استقدام الإيرانيين لتعزيزات إليها.. طائرات مجهولة تستهدف قاعدة معيزيلة بريف البوكمال وتقتل 7 من المليشيات الموالية لإيران

أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن طائرات لا تزال مجهولة حتى اللحظة، استهدفت حوالي الساعة العاشرة ونصف من مساء أمس السبت، قاعدة معيزيلة الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها بريف مدينة البوكمال على مقربة من الحدود السورية – العراقية، وجاء الاستهداف عقب أيام قليلة من وصول تعزيزات عسكرية إلى القاعدة من اللواء 47 التابع للمليشيات ذاتها والذي يتواجد له مقرات في البوكمال والهري.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الاستهداف أسفر عن مقتل 7 من المليشيات الموالية لإيران، بالإضافة لتدمير مقر داخل القاعدة، فيما لا يزال عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى، بعضهم في حالة خطرة.

ووثق المرصد السوري في الـ 5 من مايو الجاري، خسائر بشرية جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع القوات الإيرانية والمليشيات الموالية في دير الزور، حيث قتل 14 منهم من الجنسية الإيرانية والعراقية، إثر الاستهداف الجوي الإسرائيلي على مواقع تلك المليشيات في بادية كل من القورية والصالحية والميادين بريف دير الزور الشرقي.