عقب أيام قليلة من مقتل 7 عناصر باستهداف جوي.. القوات الإيرانية تستقدم عشرات المقاتلين إلى البوكمال

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة، أن دفعة جديدة تضم العشرات من المليشيات الإيرانية وصلت إلى مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، حيث وصلت حافلة تحمل المقاتلين قادمة من العراق، وهو أسلوب باتت تتبعه القوات الإيرانية مؤخراً، حيث تأتي التعزيزات عبر حافلات مدنية.

يأتي ذلك عقب 3 أيام من الاستهداف الذي تعرضت له بالمنطقة، حيث نشر المرصد السوري حينها، أن طائرات لا تزال مجهولة حتى اللحظة، استهدفت حوالي الساعة العاشرة ونصف من مساء أمس السبت، قاعدة معيزيلة الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها بريف مدينة البوكمال على مقربة من الحدود السورية – العراقية، وجاء الاستهداف عقب أيام قليلة من وصول تعزيزات عسكرية إلى القاعدة من اللواء 47 التابع للمليشيات ذاتها والذي يتواجد له مقرات في البوكمال والهري.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الاستهداف أسفر عن مقتل 7 من المليشيات الموالية لإيران، بالإضافة لتدمير مقر داخل القاعدة، فيما لا يزال عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى، بعضهم في حالة خطرة.