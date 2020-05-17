عقب اختطافهم منذ نحو شهرين من البادية.. تنظيم “الدولة الإسلامية” يعدم 4 أشخاص بتهمة “العمالة لقوات النظام”

أعدم تنظيم “الدولة الإسلامية” عددًا من الأشخاص، قال إنهم “جواسيس للنظام السوري” في محيط منطقة السخنة بأقصى ريف حمص، وذلك عبر إصدار مصور جديد للتنظيم، يتناول فيه إعدام 4 أشخاص، واتبع التنظيم أساليبه المعتادة “ذبحًا بالسكين أو رميًا بالرصاص على الرأس”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار مرات كثيرة إلى عمليات اختطاف لرعاة تجري في البادية السورية ضمن مناطق نفوذ النظام والمليشيات الموالية له، ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الأشخاص الذين ظهروا بالإصدار الأخير كان تنظيم “الدولة الإسلامية”، قد اختطفهم منذ نحو شهرين برفقة أشخاص آخرين، بتهمة تزويد قوات النظام بمعلومات عن مواقع التنظيم في بادية السخنة.

في الوقت الذي تشهد البادية السورية بالقرب من مدينة السخنة معارك كر وفر بين قوات النظام السوري وخلايا تنظيم “الدولة” منذ آذار الماضي، بينما أشارت مصادر المرصد السوري في المنطقة، إلى أن قوات النظام والقوات الروسية أقدمت على قطع طريق تدمر – دير الزور جراء قيامهم باستهداف خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” النشطة في جبل “البشري” بالإضافة لقيام الطيران الحربي والمروحي باستهداف الخلايا في المنطقة بين الحين والآخر.