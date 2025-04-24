عقب اعتقالهم في حملات أمنية.. مقتل 3 شبان من ريف حمص الغربي تحت وطأة التعذيب

محافظة حمص: قُتل 3 شبان من ريف حمص الغربي تحت وطأة التعذيب في سجون حكومة دمشق، بعد اعتقالهم خلال حملات أمنية مكثفة شهدتها المنطقة مطلع العام الجاري.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، قُتل أحد الشبان بعد اعتقاله في قرية تارين بين 21 و23 كانون الثاني من العام الجاري، حيث عُثر على جثمانه مقتولاً ومُلقى قرب سد الحولة في ريف حمص.

وفي حادثة مماثلة، قُتل شقيقان تحت التعذيب عقب اعتقالهما بتاريخ 22 كانون الثاني أيضاً، خلال حملة أمنية استهدفت قرية خربة الحمام، حيث عُثر على جثمانيهما اليوم في مشفى الوعر بمدينة حمص.

وتأتي هذه الحوادث وسط غياب أي مساءلة قانونية أو رقابة مستقلة على أوضاع المعتقلين.

وبذلك يبلغ عدد الذين قتلوا داخل سجون إدارة العمليات العسكرية إلى 32 معتقل، أكثرهم من أبناء محافظة حمص، وذلك بعد احتجازهم خلال العمليات الأمنية وعلى الحواجز، في تصاعد مقلق لحالات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز.