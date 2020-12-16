عقب اعتقاله قبل 6 أيام.. “تحرير الشام” تطلق سراح قيادي ضمن المجموعات الجهادية في محافظة إدلب

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن هيئة تحرير الشام عمدت اليوم الأربعاء، إلى إطلاق سراح قيادي ضمن المجموعات الجهادية كانت قد اعتقلته قبل أقل من اسبوع في محافظة إدلب، حيث كان المرصد السوري نشر في 11 الشهر الجاري، أن القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، اعتقلت قيادياً عسكرياً في جماعة أنصار الإسلام، في مدينة إدلب، فيما أفادت مصادر من هيئة تحرير الشام بأن القيادي العسكري اعتقل لوجود عدة تهم سابقة بحقه لا تتعلق بالانتماء للجماعة، دون الإفصاح عنها.

والجدير بالذكر أن القيادي، تنقل مع أنصار الإسلام أثناء توحدها مع فصائل جهادية مثل غرف عمليات “وحرض المؤمنين”، و “فاثبتوا” التي فككتها هيئة تحرير الشام في وقت سابق.