عقب اعتقاله منذ عامين.. استشهاد رجل مسن من أبناء درعا تحت التعذيب داخل معتقلات النظام الأمنية

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد رجل مسن من مدينة الشيخ مسكين بريف درعا الشمالي الغربي، تحت وطأة التعذيب داخل سجون أجهزة النظام الأمنية، عقب اعتقاله منذ نحو عامين، يذكر أن الرجل يبلغ من العمر 65 عاماً، وكان المرصد السوري نشر في 25 آذار الفائت، استشهاد شاب من أبناء منطقة نوى بريف درعا الغربي، تحت التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري، يذكر أن الشاب أجرى تسوية بعد سيطرة النظام على درعا عام 2018، إلا أن هذه التسوية التي كانت بوساطة روسية لم تمنع أجهزة النظام الأمنية من اعتقاله وتعذيبه حتى الموت، إذ جرى إبلاغ ذويه بمقتله.

ومع استشهاد المزيد من الأشخاص، يرتفع عدد الذين استشهدوا في سجون النظام إلى 16254 مدني وثقهم “المرصد السوري” بالأسماء، هم: 16065رجلاً وشاباً و125 طفلاً دون سن الثامنة عشر و64 مواطنة منذ انطلاقة الثورة السورية، من أصل 104 آلاف علم “المرصد السوري” أنهم فارقوا الحياة واستشهدوا في المعتقلات، وكان “المرصد السوري” حصل على معلومات من عدد من المصادر الموثوقة، أنه جرى إعدامهم وقتلهم واستشهادهم داخل معتقلات وسجون قوات النظام ومخابراتها، من ضمنهم أكثر من 83% جرى تصفيتهم وقتلهم ومفارقتهم للحياة داخل هذه المعتقلات في الفترة الواقعة ما بين شهر آيار/مايو 2013 وشهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2015، فيما أكدت المصادر كذلك أن ما يزيد عن 30 ألف معتقل منهم قتلوا في سجن صيدنايا سيئ الصيت، فيما كانت النسبة الثانية الغالبة هي في إدارة المخابرات الجوية.